“Per Parma 2032”: dai distretti territoriali allo street tutor, le proposte per il rilancio del centro

Ieri sera Giampaolo Lavagetto ha presentato a residenti e commercianti le proposte di “per Parma 2032” per il rilancio del centro storico. Presente anche la Consigliera Comunale Luni Colla



“Il centro storico va rilanciato come “contenitore” di più funzioni per Cittadini e Turisti – ha detto Giampaolo Lavagetto - elaborando un PIANO DI MARKETING URBANO condiviso e coordinato che abbia come obiettivo quello della riscoperta delle funzioni del Centro Storico per i residenti e la Valorizzazione delle vocazioni del Centro Storico per i turisti “



In particolare, per il tema della sicurezza e del degrado urbano il pacchetto di proposte prevede:



l’istituzione dei DISTRETTI TERRITORIALI, microcentrali operative permanenti della polizia locale dislocate nei punti cardinali della città, con competenza su più quartieri. Ad essi afferiranno: il VIGILE DI QUARTIERE, l’UFFICIO MOBILE DI PROSSIMITA’, un vero e proprio distaccamento della Polizia Locale, attraverso un veicolo attrezzato, i PRESIDI FISSI, sportelli di front office” nelle zone più sensibili della città, e gli STREET TUTOR, figure professionali in possesso di licenza prefettizia, a supporto delle forze dell’ordine, oggi finanziati da appositi bandi regionali.



Con Bandi per progetti di partenariato pubblico-privato, anche con l’utilizzo appropriato dei finanziamenti inseriti nel PNRR, si realizzerà una RIGENERAZIONE URBANA di talune aree del centro storico, che porti ad un miglioramento della qualità di vita dei residenti, e ne esalti la loro funzione, come ad esempio l’area di via Verdi e area stazione, come biglietto da visita d’ ingresso alla città.



Per i rilancio di Commercio e Artigianato il Comune diventerà “regista” di una alleanza pubblico-privato in grado di garantire il coordinamento delle attività del centro storico, introducendo la figura del Town Center Manager e realizzando un marchio in grado di valorizzare quelle attività commerciali radicate attraverso un simbolo, un sito, delle attività ad hoc, con la creazione di un nuovo sistema integrato di comunicazione per far conoscere a cittadini e turisti tutte le iniziative e le esperienze del Centro Storico.



E’ previsto l’avvio graduale di una NO TAX AREA( rimborso tasse locali per 3 anni) per esercizi commerciali e artigianali con superficie max 250 mq ed in maggiore difficoltà economico- finanziaria. Si realizzerà un potenziamento dell’accessibilità attraverso la realizzazione di aree di parcheggio sia adiacenti al centro storico che periferiche, ma in ogni caso che consentano un facile, economico ed ecologico accesso al Centro Storico, la riduzione dei costi di righe blu e parcheggi privati, il potenziamento diurno e notturno del trasporto pubblico e la rimodulazione degli orari di apertura dei varchi.



Infine, si attuerà una riforma della pubblica amministrazione comunale, trasformandola in una alleata dell’impresa con semplificazione, sburocratizzazione e servizi per le aziende.



A risoluzione dell’annoso problema del decoro urbano e della pulizia si introdurrà la figura dello SPAZZINO DI QUARTIERE. Inoltre, come fatto in altre città anche dell’Emilia Romagna, si darà incarico al gestore dell’appalto comunale di attivare un nuovo servizio di raccolta rifiuti in centro storico che superi i difetti dell’attuale, anche di sfruttando le risorse messe in campo dal PNRR del Governo.