«Qualcuno ora si occupi di Amir: rischia la vita»

«Lo abbiamo trovato a terra, coperto solo da un panno bagnato, con la neve tutto intorno. E abbiamo chiesto per l'ennesima volta l'intervento di polizia locale e ambulanza. Perché in queste condizioni non può stare: così rischia la vita».

A parlare uno dei commercianti e residenti della zona di via Garibaldi che, ormai da un paio di mesi, si sono presi a cuore la situazione di Amir, il giovane senzatetto africano che ha scelto come casa, il retro di un negozio di via Albertelli. «E' una persona in difficoltà, con grossi problemi psichici - proseguono coloro che vorrebbero trovare una soluzione per il suo caso. - Questa volta la polizia locale e il 118 sono riusciti a portarlo in ospedale ma sappiamo che si tratta di una cosa provvisoria e che è destinato a tornare. Lui, invece, avrebbe bisogno di essere inserito in un progetto di sostegno: la nostra speranza è che qualcuno, nell'Amministrazione decida di aiutarlo. Non gli servono poliziotti ma piuttosto cure mediche e un tetto».

r.c.