Esplode la violenza in città, Parma (ancora) protagonista al Tg4: ospite Pietro Vignali

Parma torna a far parlare di sè, in termini negativi, a livello nazionale. La violenza e le baby gang protagoniste al Tg4. Ospiti sono l'ex sindaco Pietro Vignali e il giornalista e saggista Paolo Guzzanti. Un viaggio tra i commercianti del centro "ostaggi di questa ondata di violenza". Un ragazzo, intervistato ha una conclusione choccante "mi hanno circondato in venti, gli ho dato tutto quello che avevo: meglio essere derubati che rischiare di essere feriti". Altri commercianti sottolineano situazioni di "spaccio e violenza". Vignali prende la parola e parla di "fenomeni all'ordine del giorno. Parma è una città tranquilla da sempre, non è disposta a sopportare queste cose". Parma, una città che ha la nomea di un'invidiabile qualità della vita: "La qualità della vita e la fisionomia di zone intere, adesso, sono cambiate - ha proseguito l'ex sindaco - per colpa di questi episodi e di queste situazioni". La colpa, la responsabilità, per Vignali risiedono "nel disagio sociale e in questioni famiiari delicate". La soluzione passa attraverso un doppio intervento, propone l'ex primo cittadino, suooportato da Guzzanti: "Interventi in ambito sociale, con esiti non certo immediati, per questo si deve intervenire immediatamente per tutelare i cittadini e le vittime con più forze dell'ordine sul territorio. Far sì che questi episodi non si ripetano più. Prevenirli con decisione". Il quadro degli ultimi anni, invece "era di più delinquenza e meno risorse: si dovrebbe ricorrere, in aiuto alle forze dell'ordine, a presidi fissi con l'esercito, come avevo fatto io quando ero sindaco, e alla collaborazione della polizia locale. A Parma, così, avevamo risolto il problema".