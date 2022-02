Le pattuglie a cavallo dei carabinieri tornano in città

Saranno impiegati fino alla fine del mese di febbraio i Carabinieri del 4° Reggimento a Cavallo di Roma e coadiuveranno le pattuglie della Compagnia di Parma nei servizi di vigilanza nelle zone del centro città e nel controllo delle aree verdi.

Le unità ippomontate tornano in città dopo i positivi riscontri per il servizio effettuato nel mese di dicembre. L’impiego dei carabinieri a cavallo, oltre che un servizio di rappresentanza che richiama le gloriose tradizioni dell’Arma, consente di rafforzare il dispositivo di prevenzione e repressione dei reati di spaccio nelle aree verdi con un più agevole controllo nelle zone non facilmente accessibili a causa delle barriere naturali.

Saranno presenti quotidianamente per le vie della città. Il 4° Reggimento carabinieri a cavallo, costituito il 1° Aprile 1963, è l’ultimo reparto interamente a cavallo delle Forze Armate Italiane.

Oltre ai servizi nelle normali attività d’istituto, quali pattuglie e perlustrazioni in aree impervie dell’intero territorio nazionale, e a fornire concorso nei servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità, il Reggimento, attraverso il Gruppo Squadroni, esegue il celebre Carosello Storico, saggio di alta scuola di equitazione e sintesi dell’addestramento raggiunto dai cavalieri dell’Arma.