Sicurezza e baby gang: scintille in consiglio comunale

Verrà sistemata tra marzo e aprile la buca che da quasi un anno si trova lungo il viale principale del Parco Falcone e Borsellino. Lo ha promesso l'assessore Michele Alinovi (Urbanistica) nelle prime battute del consiglio comunale in corso, rispondendo ad un'interrogazione di Giuseppe Massari (Parma protagonista).



"Vergognosa" così Fabrizio Pezzuto (Parma unita centristi) definisce la situazione della stazione, a causa di un ascensore guasto che nei giorni scorsi ha messo in grave difficoltà una disabile arrivata in città in treno, come già denunciato anche da Anmic.



Scintille poi sul tema sicurezza: le comunicazioni dei leghisti Emiliano Occhi e Paolo Azzali hanno fatto perdere la pazienza a Marco Maria Freddi. Ad accendere la miccia sono state le comunicazioni dei leghisti sul tema baby gang e tentata violenza ai danni di una 14enne.

Sandro Maria Campanini (Pd) ha proposto un consiglio comunale ad hoc sul tema giovani: ma non solo sugli aspetti negativi.

Gli sversamenti lungo il canale Galasso mettono in allerta i consiglieri comunali. "Incredibile che non si sia ancora verificato da dove provengono gli sversamenti illeciti" lamenta Roberta Roberti (Gruppo misto). "Individuare chi ha danneggiato le acque" sottolinea Sandro Maria Campanini (Pd). L'assessore Tiziana Benassi (Ambiente) ha annunciato che Ireti ha stanziato 120mila euro per individuare gli scarichi impropri.