Come scegliere tra 99 corsi universitari? Un incontro per capire

C'è chi è «super indeciso», e chi ha già le idee chiare. I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato all’incontro di orientamento organizzato dall’Università di Parma sono arrivati alla sede centrale con le proprie famiglie. Con sé portano, oltre ad un mare di domande, anche tantissima emozione e entusiasmo.

«Poter partecipare all’incontro in presenza ci ha dato la possibilità di respirare l’aria del mondo universitario», dicono Ilenia Giampietri e la mamma Monica Cigni. Un’ottima impressione, che va a confermare le convinzioni di Ilenia: «La mia idea era quella di iscrivermi alla facoltà di Economia, anche per mantenere una certa continuità con il percorso di studi delle superiori». Non in secondo piano «gli sbocchi lavorativi che questa scelta può portare - dice Ilenia - anche rispetto agli esami da sostenere, tutti di mio interesse».

Filippo De Lucia spera di «togliersi gli ultimi dubbi prima della scelta - confida -, penso che mi iscriverò ad Informatica». Ascoltando anche i consigli dati durante l’incontro, il papà di Filippo è rassicurato: «Se motivazione e passione sono elementi fondamentali per fare una buona scelta, allora quella di Filippo sarà sicuramente corretta: è un grande appassionato della materia e anche molto portato».

Con diversi dépliant informativi in mano, Giorgia Cighetti si confronta con i genitori. Vuole capire quali siano le differenze precise «tra il percorso di studi di Biotecnologie e Biologia» rivela. La passione di Giorgia per la scienza arriva da lontano: «Da quando sono piccola - racconta -. Passione che ho coltivato al liceo scientifico ad indirizzo scienze applicate». Giorgia non esclude di «contattare il Servizio Orientamento per un incontro con referenti e docenti. Il confronto diretto è una bella opportunità».

Francesca Listo ha già avuto un incontro con il servizio orientamento: «È stato utile il colloquio - fa sapere - mi hanno dato informazioni di tipo pratico sul percorso di studi: ho capito che Veterinaria può essere la strada giusta per me. Adoro gli animali e mia sorella ha un allevamento - spiega - quindi "Veterinaria per animali da reddito" sembra essere la strada più giusta per me».

Anche Alessia Lafratta vuole «fare della propria passione il proprio lavoro: mi iscriverò a Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative».

Segue le sue passioni anche Giorgia Fontanili: «Anche se ho fatto il liceo linguistico, ho deciso di iscrivermi a Scienze dell’educazione - rivela -. Da sempre ho desiderato fare l’insegnante». Valeria Montanari, la mamma di Giorgia, è contenta della scelta della figlia: «La sua determinazione è lodevole - afferma -. Il percorso universitario è importante per la crescita personale dei nostri ragazzi».