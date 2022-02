Il loft della musica

L’idea è quella di creare una zona franca, dove musica, talento e performance diventano un elemento unico, a disposizione del pubblico ma, soprattutto, dei musicisti. L’unica caratteristica richiesta? Non si accettano cover. Q-Note, il progetto pensato da Paolo Artoni, direttore creativo, ideatore e fondatore di Qreactive, l’agenzia di pubblicità specializzata in branding, con sede a Parma (e dal 2007 anche a New York), e da Helder Stefanini, musicista e insegnante (come batterista ha suonato, tra gli altri, con i Raw Power, Riccardo Fogli e con Luciano Ligabue), è prima di tutto un loft, al primo piano dello stabile che ospita l’agenzia, in via Verona, cioè un luogo fisico dove lo spettacolo di artisti e band (emergenti e non) viene ripreso da un team di professionisti, registrato e diffuso sul canale YouTube «Live atQ-Note». Tutto questo gratuitamente. E nel loft, oltre alla preparazione di tecnici esperti (due cameraman, la regia e il fonico), a un’area shooting e video, al talento dei musicisti viene offerto un vero e proprio studio, in cui ogni dettaglio è curato con premura.

«L’idea di creare una piattaforma di visibilità per tutta la musica autorale, specialmente italiana, ci è venuta sia dall’entusiasmo personale (siamo entrambi appassionati), sia osservando esempi online ormai storici, che sono format storici nati negli Stati Unit – spiega Artoni, che individua nella performance live l’obiettivo principale di Q-Note -. Il più famoso è Tiny desk concerts, una serie di live alla scrivaniadi Bob Boilen negli uffici di NPR a Washington, D.C., in cui sono andati ospiti di altissimo livello, come Sting, Anderson Paak e molti altri: in un ambiente molto ridotto si osserva l’artista nella sua capacitàdi riarrangiare i suoi brani, che è anche la nostra logica. Noi diamo una sorta di angolo di casa, dove c’è intimità, perché la creatività dei musicisti si nota anche nel fare questa sorta di clubbing».

E se Q-Note è «un’estensione logica» di Qreactive, nello spazio Artoni e Stefanini propongono ai musicisti l’occasione di realizzare una performance di 15 minuti: «Produciamo tutto noi: l’iter, infatti, è quello di eseguire una registrazione di altissimo livello professionale, a cui segue il master audio (come se fosse un disco) e il montaggio, anche se tendiamo a fare una regia in diretta, quindi solo con qualche piccolo aggiustamento in fase finale». Artoni chiarisce che si tratta di «una regia bonsai», che sta su una scrivania esattamente di fronte al luogo della performance, per rendere ancora più vero quanto accade. Il primo set-up è stato provato alla fine del 2019 ed è stato messo a punto nei mesi successivi.

«Le prime sessioni sono state tenute in apnea, perché volevamo raggiungere almeno 10 clip e il lancio è stato fatto lo scorso Natale – chiarisce il creativo -. Gli artisti ci hanno ringraziato perché la possibilità di farsi registrare, soprattutto nelle fasi di lockdown, ha permesso loro di tornare a esibirsi, anche se su una piattaforma». E come confermato dai due ideatori, ora i gruppi (più o meno noti) che vogliono accedere al loft iniziano a essere tanti. Non vogliono creare «ghetti di genere», ma dare spazio a tutte le espressioni artistiche, andando a «stanare» musicisti ovunque, che magari sfuggono al grande pubblico.

«Per potere venire a esibirsi qui, i gruppi possono fare richiesta scrivendoci una mail (live.qnote@gmail.com), alla quale noi rispondiamo, ma ci sono anche tutti i recapiti diretti su vari social (noi leggiamo anche i commenti) – conclude Artoni -. Il nostro criterio di selezione? Risponde solo alla qualità e all’autenticità, non tanto al genere, perché se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che ognuno ha le proprie specificità».