L'Art déco nel Parmense, sulle tracce dei maestri Brozzi, Ghiretti e Minari

Sulle tracce di tre importanti artisti, alla scoperta di un'esperienza tutta parmense che rappresenta nel panorama nazionale un unicum. Con la mostra «Cornelio Ghiretti e la Scuola parmense di sbalzo e cesello. La collezione Cantadori» - inaugurazione sabato alle 17 a Palazzo Bossi Bocchi - la Fondazione Cariparma riapre al pubblico le sue collezioni e propone un inedito viaggio nella storia di inizio Novecento e nell'evoluzione dell'art déco.

Tutto nasce intorno alla Fonderia Baldi di Traversetolo, dove Renato Brozzi - il più noto al grande pubblico -, Cornelio Ghiretti e Mario Minari muovono i primi passi imparando il mestiere di artigiani del metallo. Tre destini incrociati, tre vite, tutte calate in una realtà minata dalla prima guerra mondiale e segnate dal ventennio mussoliniano. Tre esistenze che hanno lasciato un segno degno di essere ripercorso e riscoperto. Della produzione artistica di Brozzi si sa parecchio, di Ghiretti un po', di Minari molto meno. E' questa l'occasione per sondarne gli intrecci e approfondirne la genesi oltre che gli sviluppi.

L'iniziativa prende le mosse dall'importante donazione fatta a Fondazione Cariparma da Claudio Cantadori, pronipote di Ghiretti, definito da Angelo Ghiretti nel primo saggio del catalogo «un imprenditore di successo innamorato dell'arte». Un corpus di opere preziose e raccolte meticolosamente in anni e anni di ricerche allo scopo di tenere viva la memoria del prozio. «Un atto mirabile, quello di Cantadori - sottolinea il presidente della Fondazione Franco Magnani -, sia per l'impegno messo in campo nella ricerca e nella raccolta di pezzi straordinari, sia perché ha pensato fin dal principio di creare qualcosa da donare a un'istituzione pubblica, nella consapevolezza dell'alto valore del lavoro di Cornelio Ghiretti».

Sculture, piatti, oggetti d'arredo, medaglie e medaglioni, disegni preparatori, attrezzi del mestiere, solo per citare alcuni dei numerosi pezzi esposti. Dalla donazione alla mostra il passo non è stato brevissimo per colpa della pandemia (esposizione rimandata più volte e ricerche rallentante dai lockdown), ma anche perché l'obiettivo doveva essere quello di valorizzare al massimo il nucleo iniziale. Per farlo le curatrici Francesca Magri e Anna Mavilla hanno lavorato a lungo nell'intento di ricostruire un periodo storico emblematico e significativo.

«Ogni donazione rappresenta per noi - spiega Magri, responsabile delle attività culturali di Palazzo Bossi Bocchi - un onore, perché viene riconosciuta la nostra attività museale e culturale, ma anche un onere. Vista l'alta qualità degli oggetti che tanto generosamente ci sono stati donati da Claudio e Franca Cantadori, il primo impegno doveva essere la loro valorizzazione, che significa innanzi tutto conoscenza e catalogazione dei singoli pezzi. Un grande lavoro che ha aperto prospettive inaspettate. Ci siamo ben presto resi conto che eravamo di fronte a una vera propria scuola di sbalzo e cesello, di cui avremmo dovuto ripercorrere la storia e che volevamo raccontare al pubblico nel suo insieme. Se di Brozzi è abbondante il materiale, di fronte a Ghiretti e soprattutto Minari abbiamo attivato un percorso di ricerca che si è rivelato una vera e propria scoperta. Si è costruito così un intreccio di relazioni e collaborazioni con i tanti soggetti coinvolti».

La mostra dunque, oltre a evidenziare il pregio della collezione Cantadori, offre la possibilità di riscoprire due grandi artisti, Ghiretti e Minari, la cui fama è stata in qualche modo offuscata dal successo di Brozzi. «Attraverso questa operazione - sottolinea Mavilla - abbiamo avuto l'opportunità di riannodare i fili della storia illustre della scuola di Traversetolo, una sorta di scuola di specializzazione per artigiani e artisti, nell'ambito della lavorazione del metallo, in particolare attraverso la tecnica dello sbalzo e del cesello. L'origine della scuola va ricercata a Traversetolo, nella Fonderia di Giuseppe Baldi, imprenditore e mecenate che di fronte al talento degli allievi sapeva spingerli a proseguire negli studi e ad affinare le loro abilità».

Il percorso della mostra è pensato per introdurre tutti, non solo gli addetti ai lavori e gli esperti, alla scoperta della scuola di Traversetolo, dei singoli lavori, dei singoli artisti e delle loro vite, con una parte dedicata espressamente, nell'ultima sala espositiva, all'illustrazione delle tecniche di sbalzo e cesello. Tecniche molto diffuse nella prima metà del secolo scorso andate via via in disuso, testimonianze d'arte, del gusto diffuso e dei modi di vita.