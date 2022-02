Trovate sospette esche avvelenate in via Primo Groppi: attenzione agli amici a quattro zampe

Col ritorno di giornate che guardano alla primavera tornano anche i pericoli per gli amici a quattro zampe.

Alcune sospette esche avvelenate sono state trovate in via Primo Groppi, in centro, e subito è scattata la segnalazione al Comune. Le esche saranno analizzate, nel frattempo è bene fare attenzione quando si porta a spasso il proprio cane.