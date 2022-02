Gli ex di Civiltà parmigiana: «In campo al fianco di Costi»

Dario Costi ha incassato il primo sostegno ufficiale alla sua candidatura “civica” a sindaco di Parma. Ieri pomeriggio all'hotel Parma & Congressi infatti gli ex esponenti di Civiltà parmigiana, riuniti quasi al gran completo hanno ufficializzato l'appoggio a Costi.

Di fronte a un centinaio di persone, oltre allo stesso Costi che ha elencato i principali punti del proprio programma, si sono alternati sul palco della sala congressi molti civici del primo periodo di Civiltà parmigiana come Giuseppe Dallara, l'ex assessore ai Lavori pubblici Roberto Lisi, l'ex consigliere comunale Aldo Usberti e Enzo Petrolini, che ha concluso la serata sottolineando che «questo progetto parte adesso per dare un futuro diverso a Parma».

In videocollegamento è intervenuta anche Maria Federica Ubaldi, figlia dell'ex sindaco Elvio, che ha sottolineato come «in questo momento Parma abbia bisogno di un rinnovato impegno civico che abbia le radici in quello che aveva creato mio padre. Non è però un'operazione-nostalgia, ma un'idea che guarda avanti per una città che torni a essere amministrata con l'amore e la cura che merita». In sala, fra gli altri, erano presenti anche l'ex assessore ai Servizi sociali Maria Teresa Guarnieri e gli ex consiglieri Paolo Poletti e Daniela Bandini, oltre al segretario provinciale di «Azione» Massimo Pinardi. Nei prossimi giorni verranno scelti simbolo e nome del nuovo movimento.

g.l.z.