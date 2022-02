Reality game. In The Sims 4 arrivano anche i matrimoni

Li abbiamo visti arredare le loro case, crescere in famiglia, studiare all’università, impegnarsi nella carriera lavorativa, coltivare il tempo libero, partire per le meritate vacanze, accudire i fidati animali da compagnia, addirittura catapultarsi come i migliori cosplayer nell’universo di Star wars. Adesso i Sims, i personaggini digitali dotati di caratteristiche fisiche e persino psicologiche uniche, quasi possano vivere di vita propria al di là dello schermo, nella simulazione tra reality e social game, un po’ Grande fratello virtuale, un po’ Truman show, ideata da Will Wright, cofondatore della software house Maxis, si preparano al grande passo, con l’ultima delle espansioni per il bestseller The Sims 4, ancora popolarissimo nonostante siano passati ormai una decina d’anni dal debutto. Si tratta dell’attesissima My wedding stories (in italiano Il mio matrimonio), pubblicata da Ea per Pc, Mac, Playstation e Xbox. Un romantico game pack all’insegna dell’inclusività da sempre caratteristica di un gioco la cui squadra di sviluppo collabora tra l’altro al progetto It gets better, per l’emancipazione e la coesione della comunità LGBTQI+ e presto introdurrà con un apposito aggiornamento i pronomi neutri.

Una volta trovata la dolce metà, prima di pronunciare il fatidico sì c’è dunque la cerimonia da preparare, considerando ogni aspetto, eventualmente allestendo pure una festa di fidanzamento in grande stile. Ci si può veramente sbizzarrire, lasciandosi anche affascinare dalle tradizioni di Paesi lontani, come il rito cinese di servire il tè ai genitori e agli invitati da parte dei due nubendi oppure immedesimarsi nell’elaborata preparazione dei giorni precedenti l’evento, nel rispetto delle complesse usanze indiane. La cornice della festa può essere una deliziosa località costiera del Mediterraneo, Tartosa, ispirata proprio all’Italia, teatro del resto di sontuosi ricevimenti organizzati per star e milionari da tutto il mondo.

Il bello sta nella libertà con cui nell’incanto del paesino ci si mette a predisporre ciascun dettaglio, varcando la soglia della pasticceria per ordinare la torta nuziale dei sogni, entrando dal fiorista per decidere il migliore bouquet o confrontandosi con la sartoria per confezionare un abito personalizzato e ancora imponendo un codice di abbigliamento agli ospiti. A che ora poi sedersi a tavola? A pranzo oppure a cena? Come animare la festa? Con che musica, con che balli, con quali intrattenimenti? Tra i momenti clou che si possono contemplare, oltre al taglio del dolce c’è il brindisi, coinvolgendo la platea di amici e parenti pronti a congratularsi con gli sposi, prima di lanciarsi magari in una danza, con tanto di bacio.

Insomma, in febbraio, il mese degli innamorati, i Sims rendono omaggio al più tenero dei sentimenti, permettendo alle coppie virtuali di trascorrere da protagonisti un giorno indimenticabile, che si può riscrivere sperimentando party in contesti culturali diversi, compreso quello coreografico dei balli di gruppo indiani, e divertendosi a immaginare le cornici più disparate: eleganti, lussuose, tranquille o informali, riuscite o catastrofiche. Osservando e influenzando come novelli deus ex machina le dinamiche anche relazionali di questi curiosi personaggini pronti a farci sorridere, rinchiusi nel loro frenetico microcosmo a misura di computer, ma per il resto in tutto e per tutto simili a noi, con aspirazioni ed emozioni assolutamente umane.