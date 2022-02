L'accorato appello del Vescovo Solmi: "La Pace è l'unica via perché si salvi l'umanità, preghiamo per l'Ucraina" Il video

"Siamo arrivati a quel giorno che non avremmo mai voluto vedere". Così esordisce il vescovo di Parma nel suo videomessaggio alla città.

" Pace a voi, dice il Signore: la Pace è l'unica via perché l'umanità si salvi: preghiamo per la Pace, digiuniamo per la Pace.

Siamo vicini al popolo dell'Ucraina, e a tutte le persone ucraine che lavorano con i nostri anziani e in città: stasera ci troveremo alle 18,30 in Duomo a pregare per loro e per il futuro del mondo che non sia nelle mani dei potenti e dei loro interessi".