Parma lancia un appello alla non proliferazione atomica

Parma lancia un appello affinchè l'Italia sottoscriva il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari e partecipi alla Prima Conferenza degli Stati parti del Trattato, in programma il prossimo marzo a Vienna, in linea con quanto previsto dalla mozione approvata sia dal Consiglio Comunale di Parma che dal Consiglio della Provincia di Parma.

«Siamo di fronte ad un conflitto ed il fatto che in queste ore si stiano facendo bilanci puramente numerici sulle ricadute economiche la dice lunga - spiega il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni - Si parla spesso di quale sia il ruolo delle pubbliche amministrazioni e questa è la dimostrazione di quanto, pur nel nostro piccolo, possiamo fare in collaborazione con una rete di enti che condividono le nostre idee. La strada, forse utopica, che vogliamo tracciare deve rimanere in dono alle generazioni che verranno dopo di noi».



Nei mesi scorsi, con una mozione, il Comune di Parma ha aderito alla campagna nazionale 'Italia ripensarcì, promossa da Rete Italiana per il Disarmo e Campagna Senzatomica in collaborazione con Mayor for Peace Italia. Scopo della campagna è spingere l’Italia a ratificare e accogliere le prescrizioni del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari, entrato in vigore il 22 gennaio 2021, firmato finora da 86 stati e ratificato da 56 di essi. La sollecitazione era arrivata anche dalla campagna 'Dividendo per la pacè, lanciata lo scorso dicembre da 50 scienziati internazionali, che propone di ridurre, in modo concordato fra le parti, le spese militari globali del 2% per cinque anni e di dedicare le risorse acquisite alla lotta contro le pandemie, il cambiamento climatico, la povertà e all’aiuto verso i Paesi meno sviluppati.