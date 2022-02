Aeroporto «Verdi»: cancellato il volo per la Moldavia. I 74 passeggeri restano a terra

La guerra in Ucraina è più vicina di quanto si possa immaginare e i suoi effetti si fanno sentire anche su Parma. Uno dei più immediati ed evidenti riguarda il traffico aereo diretto ad Est, a stretto contatto con la zona calda. Il volo della FlyOne che sarebbe dovuto decollare oggi alle 16.40 per Chişinău, la capitale della Moldavia, è stato cancellato. I suoi 74 passeggeri resteranno quindi a terra.

«Sulla base della decisione dell'Autorità per l'aviazione civile della Repubblica moldova, lo spazio aereo sarà chiuso per tutti i voli». Così si legge sulla pagina Facebook della compagnia aerea che collega Parma alla capitala moldava. Nel messaggio non si parla di cancellazioni, ma solo di ritardi fino alle prime ore del 5 marzo. «La sicurezza dei passeggeri è la nostra priorità».

La situazione va monitorata di ora in ora e se l'attacco russo lo permetterà, il volo da Parma del 2 marzo, con i suoi 60 passeggeri, potrebbe decollare dal «Verdi». Conferme o cancellazioni saranno comunicate dalla FlyOne.

I cieli sopra la Moldavia e sopra l'Ucraina al momento sono deserti, come dimostra l'immagine «scattata» in tempo reale dal sito Flight radar 24. Intanto proseguono le condanne contro l'attacco. «Questa guerra ci sta sconvolgendo, c'è chi ha parlato di un cataclisma», afferma Daria Jacopozzi, consigliera comunale Pd, a margine dell'incontro contro le armi nucleari.

P.Dall.