Dorme sul pianerottolo condominiale intralciando gli operai. Poi in questura aggredisce i poliziotti

La segnalazione è arrivata eri mattina alle 9: in un condominio di via Provesi un uomo dormiva sul pianerottolo intralciando gli operai che stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione.

Appena arrivati al piano indicato, gli Agenti delle Volanti hanno visto una branda con materasso in corrispondenza della porta d’ingresso di un appartamento interessato dalla ristrutturazione. Sul letto, coperto da un piumone, un 22enne di colore, che alla vista dei poliziotti si è nascosto sotto le coperte facendo finta di dormire.

Esortato dai poliziotti ad alzarsi e a fornire le proprie generalità, si è rifiutato categoricamente di farlo e alla fine è stato accompagnato in Questura per l’identificazione.

Una volta arrivati l’uomo ha continuato ad avere un atteggiamento reticente e poco collaborativo. I poliziotti hanno iniziato il fotosegnalamento ed è a questo punto che l'uomo ha iniziato a rivolgere ingiurie e minacce all’indirizzo degli agenti. Inoltre con un balzo ha cercato di scappare, colpendo al volto il poliziotto che cercava di bloccarlo. E nonostante fosse ormai stato immobilizzato da altri colleghi, ha continuato a sferrare calci cercando di scappare.

Il giovane, un cittadino del Gambia, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.