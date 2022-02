Gianni Bernini, il «re dei bottoni» con il marchio della «Sandra B»

Un ambasciatore della moda italiana nel mondo che ha portato i bottoni prodotti dalla sua «Sandra B» dalla fabbrica di Bianconese di Fontevivo in tutto il mondo. Si può definire così, in estrema sintesi, la straordinaria avventura professionale di Gianni Bernini, imprenditore parmigiano scomparso a 85 anni dopo un breve ricovero al Maggiore e fino all'ultimo al timone della sua azienda.

«E' stato un vero esempio per la sua famiglia e per i suoi dipendenti e aveva creato con i clienti un rapporto non solo professionale, ma in molti casi di profonda amicizia», racconta con voce rotta dalla commozione la figlia Mara, che assieme al fratello Roberto lavora nell'azienda creata dal padre. Un'avventura, quella della «Sandra B» nata nel 1967 grazie al sodalizio fra Gianni Bernini e un suo cugino che produceva bottoni con un tornio artigianale a mano. Gianni Bernini, diplomato in ragioneria, ci sapeva fare con i conti e nei rapporti commerciali, il cugino nella produzione e così decidono di partire con una produzione in proprio in uno scantinato. «Come garanzia - ricorda la figlia - mio padre aveva detto che c'era lo stipendio da insegnante di mia madre Gabriella, che sarebbe stata un'entrata sicura se le cose fossero andate male».

Invece la «Sandra B» (nome nato da quello della figlia del cugino e dalle iniziali del cognome e dalla produzione di bottoni) ha rapidamente successo: prima con la fornitura alle mercerie, poi direttamente ai distributori. E nel giro di qualche anno il giro di affari cresce. «Tanto che mio padre volle andare sui mercati esteri e si mise a studiare l'inglese, che non conosceva, per farlo». L'intuito di Gianni Bernini e la sua innata predisposizione al contatto con i clienti: la «Sandra B» si espande e arriva a vendere i suoi bottoni in tutto il mondo, dagli Usa all'Australia e Nuova Zelanda ma anche in paesi come Siria (prima della guerra civile) e Iran. Una crescita che porta l'azienda ad essere conosciuta ovunque e ad avere fino a 150 dipendenti (attualmente sono una cinquantina), tutti assunti nel territorio e sempre tenuti fino alla pensione.

La figlia rivela un aneddoto: «I nostri bottoni sono stati indossati anche dalla regina Elisabetta, cui sono stati forniti da un nostro cliente in Inghilterra». Moltissime le telefonate ricevute dai clienti, fra cui uno di New York «che mi ha detto che mio papà era davvero “il re dei bottoni” negli Usa». Tre anni fa, nel 2018, il comune di Fontevivo lo aveva premiato con la benemerenza civica, riconoscimento «che all'inizio non voleva accettare, perché tanto si impegnava sul lavoro quanto era schivo rispetto alle occasioni mondane», ma che poi aveva ricevuto con grande soddisfazione. Con lui Parma e il territorio perdono un altro esempio delle persone che nel dopoguerra sono riuscite a costruire ricchezza contando solo sulle proprie forze e la propria capacità.