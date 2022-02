Autocisa bloccata per una ventola della galleria di valico in panne: 4km di coda in direzione La Spezia

Nuovi disagi per chi viaggia sull'Autocisa. A causa di una ventola della galleria di valico in panne la A15 Parma-La Spezia risulta al momento bloccata in direzione La Spezia con code di 4 km tra gli svincoli di BORGOTARO e PONTREMOLI dal Km 48+000 al Km 52+000.

La comandante della polstrada di Parma Katia Grenga ha spiegato che si è trattato di una anomalia nell'aerazione della galleria di valico. Per il fine settimana è stato programmato un intervento per aggiustare questa ventola perciò anche nei prossimi giorni ci saranno dei problemi di viabilità.