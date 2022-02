Il Consiglio comunale condanna l'invasione dell'Ucraina

Netta condanna all'invasione russa ai danni dell'Ucraina. E alla politica delle armi. Il consiglio comunale in corso prende posizione contro la guerra scatenata dal presidente russo Vladimir Putin. "Auspico una mobilitazione generale, incondizionatamente unitaria, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si opponga al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli", afferma il presidente del consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni.

"Difficile smentire qualcosa che non esiste". Così il sindaco Federico Pizzarotti ha risposto all'interrogazione del capogruppo leghista Emiliano Occhi, su una possibile fusione fra il Teatro Regio e il Comunale di Bologna. Pizzarotti ha inoltre ricordato che insieme all'assessore Guerra sta incontrando il Coro del Regio per trovare una soluzione al problema del calo di lavoro lamentata dalle maestranze. Sempre il primo cittadino ha annunciato che il Comune ha fatto ricorso al Tar per ottenere dal ministero quei contributi a favore del Teatro che lo stesso ministero ha sospeso.

"Continueremo a vigilare", afferma il leghista Occhi