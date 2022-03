Ambiente e smart working, Pizzarotti è intervenuto alla Camera

Sui temi della qualità dell’aria «allargherei la strategia tenendo conto anche di altri elementi - anche per quanto riguarda il capitolo Pnrr - incentivando il digitale, con lo smart working, e operando contestualmente un focus sul fronte del riscaldamento delle abitazioni, e quindi della tecnologia delle caldaie, sui cui si può lavorare di concerto con le aziende che le producono. Ma più in generale serve un’ottica che tenga conto del fatto che non possiamo dire ai cittadini di non spostarsi o di non scaldarsi, e per fare questo servono azioni a medio-lungo termine». Lo ha detto in un’audizione in Commissione Ambiente della Camera il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, intervenuto in rappresentanza dell’Anci.

«Credo poi che prima di costruire una nuova agenzia su queste tematiche - ha aggiunto - sarebbe importante utilizzare l’Ispra, che in termini di analisi e programmi potrebbe svolgere funzioni di controllo, monitoraggio e intervento». Sul tema poi dello spostamento dei veicoli «non bisogna tanto operare su blocchi del traffico ma sulla modifica del paradigma degli spostamenti e da qui - ha osservato ancora Pizzarotti - si può discutere sulle alternative, come il car sharing e naturalmente i mezzi pubblici. Poi c'è un tema caro alle città medie che è quello delle auto più inquinanti e le limitazioni del loro uso in alcune zone, sistema che potrebbe essere utilizzato su ampia scala anche nelle città più piccole».