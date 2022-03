Fugge con gli alcolici rubati, spinge via il vigilante e si rifugia in un garage di via Terracini: arrestato

E' fuggito con le bottiglie di alcolici non pagate e alla fine si è rifugiato in un condominio. O meglio: in un garage.

E' successo nella tarda mattinata di ieri, con la pattuglia della Sezione Radiomobile intervenuta all'Esselunga di via Pertini dove poco prima un giovane era fuggito con la spesa non pagata.

Dopo un breve inseguimento da parte del personale addetto alla sicurezza, il ladro si è rifugiato in un condominio di via Umberto Terracini.

I militari l'hanno trovato nascosto in un garage. Scoperto, ha tentato nuovamente la fuga venendo raggiunto, bloccato e arrestato per rapina. A seguito della denuncia del direttore si è ricostruito che il 31enne, dopo aver prelevato 14 bottiglie dallo scaffale degli alcolici, per un valore di 170 euro, si è diretto verso l’uscita passando da una cassa non operativa. Appena fuori dal supermercato è stato raggiunto dall’addetto alla sorveglianza ed invitato a rientrare per controllare lo scontrino. Ma in cambio ha ricevuto una violenta spinta. Il ladro ha poi lasciato cadere le bottiglie ed è scappato fino a raggiungere il garage di via Terracini. Dove ha trovato non la salvezza ma le manette.