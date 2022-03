Piazzale Sicilia, scontro tra due moto. In via Gramsci ciclista investito da un'auto

Scontro tra due moto questa mattina poco prima delle 8.30 in piazzale Sicilia. Sul posto 118 e Polizia locale.

Uno dei conducenti, caduto sull'asfalto, ha riportato fortunatamente solo lievi traumi.

Un ferito in condizioni di media gravità è stato invece trasportato al Maggiore a seguito di un incidente avvenuto in via Gramsci. La bicicletta su cui stava pedalando è stata colpita - per cause ancora in via d'accertamento - da un'auto.