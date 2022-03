I 25+25 di Simona Ghirardini, una festa con tanti amici- Guarda chi c'era. Gallery

Un compleanno importante per Simona Ghirardini: i suoi 25+25 anni sono stati festeggiati al Pelota Cafè, nella struttura del Pro Parma Padel Arena. E non è un caso che diversi sportivi abbiano brindato con lei. Tra i volti più conosciuti anche gli ex calciatori del Parma Sandro Melli e Marco Giandebiaggi, oltre a uno dei giocatori di padel più conosciuti in città, Stefano Roncarati. Scopri anche tu chi era presente.