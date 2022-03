Controlli dei Nas sui bus: a Parma denunciato passeggero che aveva il Green pass di un'altra persona

Fine settimana di controlli sui mezzi del trasporto pubblico per i carabinieri del NAS di Parma, con il supporto dei militari delle Compagnie carabinieri di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Lo scopo era verificare il rispetto delle norme per contenere la diffusione del Covid-19 sui mezzi pubblici e a tutelare la salute degli utenti che ne usufruiscono.

I controlli hanno riguardato 51 veicoli tra autobus urbani, extraurbani ed a lunga percorrenza. Sono state controllate, tra passeggeri ed autisti, 683 persone ed altrettanti “Green Pass”. Cinque passeggeri sono stati sanzionati per mancato possesso del Green Pass e due per mancato utilizzo della mascherina protettiva di tipo FFP2. Un passeggero è stato denunciato in stato di libertà per “sostituzione di persona”, avendo utilizzato il Green Pass intestato ad un'altra persona. Sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 2800 euro.



A Parma i militari hanno controllato 8 autobus e 70 passeggeri. Uno di questi è stato sanzionato per il mancato possesso della prevista certificazione verde e denunciato per aver utilizzato il Green Pass intestato ad un’altra persona.

A Piacenza sono stati controllati 9 autobus e 81 passeggeri. Due di questi sono stati sanzionati per il mancato possesso del Green Pass ed uno per il mancato utilizzo della mascherina protettiva FFP2.

A Modena sono stati controllati 18 autobus e 146 passeggeri, due dei quali sono stati sanzionati per il mancato possesso del Green Pass ed uno per il mancato utilizzo della mascherina protettiva FFP2. A Scandiano (RE), dove sono stati controllati 16 autobus e 366 passeggeri, non sono state riscontrate irregolarità.

Le attività di controllo ad hoc dei carabinieri del NAS proseguiranno nei prossimi giorni.