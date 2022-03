Setacciato il Parco Nord. E il fiuto di Peter fa ritrovare anche mezzo etto di hashish in più nascondigli

Il "bottino" finale? Hashish nascosto tra i cespugli, un bilancino di precisione ed una mazza da baseball. E il risultato dei controlli a tappetto che ieri gli agenti della Polizia Locale di Parma hanno effettuato al Parco del Naviglio (o Parco Nord) finalizzati al contrasto dello spaccio.

L’attività è stata ancora più incisiva grazie alla collaborazione dell'Unità Cinofila della Polizia Locale di Modena, intervenuta con il cane Peter. L'agente a quattro zampe ha setacciato minuziosamente l'intera area, perlustrando per circa due ore il parco.



Il suo fiuto ha portato al rinvenimento, in tre aree distinte, di quasi 50 grammi di hashish, droga accuratamente occultata tra la vegetazione, di un bilancino di precisione e di una mazza da baseball nascosta tra i rami di un albero in prossimità delle panchine.



La droga e gli oggetti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro ed è stata inoltrata all' Autorità Giudiziaria la notizia di reato per detenzione ai fini di spaccio ed il possesso di oggetti atti ad offendere a carico di ignoti. La presenza degli agenti all'interno del parco ed il minuzioso controllo messo in atto sono stati accolti positivamente da parte dei residenti e frequentatori del parco che hanno apprezzato l'iniziativa.



Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, che ha dichiarato: “I controlli congiunti messi in atto ieri confermano l’impegno della Polizia Locale e dell’Amministrazione, in tema di sicurezza, su tutti i fronti, compreso il contrasto allo spaccio ed al degrado urbano. Gli agenti del presidio della Polizia Locale di San Leonardo hanno lavorato in questi mesi raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e mettendo in atto azioni investigative e di intelligence. Azioni mirate come questa e un sistema di videosorveglianza moderno rappresentano, credo, la risposta migliore per aumentare gli standard di sicurezza dei nostri concittadini. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni”.



Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma, Michele Cassano, ha dichiarato: “La medesima attività proseguirà nelle prossime settimane in diverse aree verdi della città. Ringrazio il Comando di Polizia Locale di Modena e il suo comandante, il collega Riva Cambrino, per la collaborazione offertaci, che ci ha permesso di effettuare il sequestro della droga accuratamente nascosta nel parco”.