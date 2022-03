Ubriaco al volante, non si ferma all'alt dei poliziotti: nei guai un 43enne italiano

Hanno avuto come zone di riferimento via San Leonardo, viale Vittoria, via Emilia Ovest e via Emilio Lepido i controlli che ieri hanno visto in strada le pattuglie delle Volanti con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Durante un posto di controllo in Via San Leonardo una LanciaY non si è fermata all’alt degli agenti. Fermata poco dopo, è stato identificato il conducente, un italiano di 43 anni che si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica ed è stato sanzionato.

In tutto sono state controllate 63 persone, 36 veicoli. Sono stati effettuati 5 posti di controllo.

Durante i controlli inoltre i poliziotti si sono recati in via Emilia Est per la segnalazione di un tentato furto avvenuto all'interno del negozio "Tigotà": una donna fermata dal personale della sicurezza aveva tentato di rubare alcuni prodotti per il corpo venendo tuttavia scoperta grazie all’allarme antitaccheggio suonato poco prima che uscisse dal negozio.

La donna, condotta in Questura e identificata per una cittadina moldava di 46 anni è stata denunciata per tentato furto.