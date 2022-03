Via Toscana, nuova velostazione

Via Toscana ha la sua nuova velostazione. È stato inaugurato il nuovo deposito per bici messo al servizio del polo scolastico, dell’Auditorium Paganini e degli abitanti della zona. La struttura, che sarà in funzione a partire da lunedì 14 marzo, nasce dal progetto «Parma Mobilità Sostenibile in Azione», cofinanziato dal ministero per la Transizione ecologica, dal Comune di Parma e da Bicincittà Parma Srl.

«Un’installazione bella sicura e funzionale come questa può servire da motore per altre che seguiranno in molti luoghi strategici della nostra città – ha introdotto il sindaco di Parma Federico Pizzarotti – e, cosa importante, dà risposta alla più grande domanda di chi si muove in bici: dove riporla in modo sicuro». La velostazione ospiterà 85 posti, è dotata di telecamere di sicurezza, illuminazione, 5 postazioni di ricarica per pedalata assistita e un «bike lab» dedicato alla manutenzione del mezzo. «Questa realizzazione si pone all’interno di una riforma della mobilità che vuole mettere in condizione tutti i cittadini di potersi muovere in modo green e sicuro – è intervenuta l’assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi –. Fino a settembre il deposito sarà gratuito per tutti i possessori di smartcard MiMuovo. Con l’inizio del nuovo anno scolastico si valuterà un tariffario».

Partecipe al taglio del nastro Michele Ziveri, amministratore unico di Infomobility, che ha dichiarato: «Da parte nostra c’è grande entusiasmo e ci auguriamo che la Velostazione possa dare i risultati attesi. Riteniamo che sia un buon presidio anche per la zona, andando ad aumentare la sicurezza generale».

Gianluca Pin, responsabile commerciale Bicincittà ci ha tenuto a ringraziare tutti gli attori in gioco «per aver creduto nel progetto, augurandosi di intraprendere un lungo percorso insieme». Presente all’inaugurazione anche Nicola Ferioli, dirigente Settore mobilità ed energia, che ha ribadito la soddisfazione comune per la nuova Velostazione.