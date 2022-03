Edicole, fronte comune per il rilancio: «Meno tasse e più servizi ai cittadini»

Sono le «sentinelle» delle strade e dei quartieri. Durante la pandemia sono state fra i pochissimi negozi a non abbassare la saracinesca, tenendo alto un barlume di normalità in città e paesi deserti, oltre che impauriti. Ma le edicole, nonostante l'importante ruolo sociale e di presidio del territorio che tutti gli riconoscono, vivono un momento di forte difficoltà. Hanno bisogno di aiuto.

Lunedì il consiglio comunale ha approvato una mozione che mira a difenderle, suggerendo al Comune la via per aiutarle. A 24 ore da quell'approvazione i protagonisti del settore mettono sul tavolo del dibattito pubblico un pacchetto di proposte.

Riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico, agevolazioni per chi assume e possibilità di offrire servizi al cittadino. Senza dimenticarsi dei turisti, che spesso scambiano le edicole per uffici informazioni e accoglienza. Come si vede, le idee per il rilancio non mancano e il fronte che le propone e sostiene è compatto: editori, edicolanti, associazioni di categoria e distributori marciano tutti nella stessa direzione per evitare la scomparsa di queste «sentinelle».



Giornali e servizi

Il futuro delle edicole passa dall'offerta di nuovi servizi. «Le edicole, che sono capillarmente distribuite sul territorio di Parma e provincia, rappresentano una rete di prossimità e contatto molto utile, che può garantire sia l'offerta di una qualità informativa adeguata, che servizi al cittadino, come il rilascio di certificati. Questo secondo aspetto è già stato sperimentato in altre città», spiega Pierluigi Spagoni, amministratore delegato della Gazzetta di Parma.



Aumentare i guadagni

Le edicole «fanno parte del nostro paesaggio e dei nostri ricordi». Per Antonio Vinci, direttore di Confesercenti, i chioschi sparpagliati in ogni angolo della provincia «creano valore nella comunità, andando oltre il semplice aspetto economico».

Però le imprese non vivono solo grazie ai sogni e ai bei sentimenti. «Occorre trovare nuove marginalità affinché queste attività diventino redditizie anche per gli imprenditori di domani». Ma come si possono aumentare i guadagni? «Si possono attivare nuovi servizi alla persona, ad esempio attraverso l'emissione di certificati comunali, ed ampliare l'offerta merceologica».

Le proposte di Confesercenti non sono finite. «Ai futuri amministratori chiediamo di limitare il più possibile i costi della Cosap e di permettere un ampliamento del plateatico, per integrare la vendita dei giornali con altri servizi».



Chioschi più attraenti

L'edicola può offrire più servizi e vendere anche cibi e bevande, come capita ad esempio a Milano. Ma per attirare clienti l'edicola deve essere per prima cosa bella, attraente. «A livello governativo potrebbero essere concesse agevolazioni del 50% sugli investimenti a favore di chi rifà i chioschi, in modo da esporre meglio i prodotti e attirare più gente in edicola», propone Massimo Martini, amministratore delegato dell'agenzia di distribuzione MD.

«In più si potrebbe pensare ad una decontribuzione per l'assunzione dei dipendenti che potrebbero essere impiegati nel potenziare il servizio di consegna porta a porta», continua Martini, che spinge l'acceleratore sulla modernizzazione delle edicole.



Pacchi e visite mediche

Gli edicolanti, che dall'alba al tramonto sono dentro i chioschi, aggiungono idee alla strategia comune per il rilancio. «Nelle edicole potrebbero essere offerti non solo alcuni servizi comunali, ma anche il ritiro di pacchi e pacchetti, oltre alla prenotazione di visite mediche. Sono attività che portano gente in edicola e che possono aiutarci a restare a galla», propone Vittoria Petrazzoli, dalle 5 alle 19.30, sette giorni su sette, nel suo chiosco in piazza Garibaldi.

«Le edicole potrebbero diventare anche un punto di accoglienza e informazione turistica, dato che siamo posizionati nei luoghi di passaggio. L'importante è che ci venga fornito il materiale adeguato», aggiunge Mariella Mannino, che insieme al compagno gestisce un chiosco in via Gramsci.

«Potremmo diventare punti per il wi fi libero. Per quanto mi riguarda, da sempre offro il servizio di consegna porta a porta», dice Cristina Bottini, dalla sua edicola in via XXII Luglio. Che però è scettica sul vendere cibo e bevande in edicola. «Serve prudenza, i nuovi servizi non devono portare solo un aumento delle spese a nostro carico».

