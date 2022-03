Università di Parma: concorsi pubblici per l'assunzione di personale, 11 posti a tempo indeterminato

Per complessivi undici posti a tempo indeterminato. Scadenza per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica: 28 marzo 2022, ore 13

L’Università di Parma ha bandito alcune selezioni pubbliche per l’assunzione di personale (https://www.unipr.it/node/18059). Di seguito l’elenco dei bandi:

· concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale di Categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro Studi e Archivio della Comunicazione–CSAC

· concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale di Categoria D dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro Studi e Archivio della Comunicazione–CSAC

· concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale di Categoria EP dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro Studi e Archivio della Comunicazione–CSAC

· concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di personale di Categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, aventi profilo di perito con funzioni in ambito idrotermosanitario, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Area Edilizia e Infrastrutture

· concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di personale di Categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, aventi profilo di perito con funzioni in ambito elettrotecnico, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Area Edilizia e Infrastrutture

· concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 unità di personale di Categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Area Edilizia e Infrastrutture.

I bandi sono disponibili sull’Albo online di Ateneo e al link https://www.unipr.it/node/18059. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dai bandi di concorso.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 marzo 2022, alle ore 13.