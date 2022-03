Coppia di ladri negli uffici dell'Ausl: uno fugge, l'altro si lancia dalla finestra e trova... le manette

Sorpreso a rubare negli uffici dell’Ausl di Parma di Via Verona, ha provato a fuggire lanciandosi dalla finestra del primo piano.

Ma la fuga è stata brevissima: una volta toccato terra è stato rapidamente raggiunto dai carabinieri e sono scattate le manette. E' accaduto la scorsa notte intorno alle 2.30. E' a quell'ora che è scattato l'allarme presente negli uffici dell'Ausl e la pattuglia della Stazione di Parma Centro è arrivata sul posto.

Ad attenderla ha trovato i vigilantes, che hanno raccontato come dall'interno dello stabile provenissero delle voci e il tipico rumore di oggetti rotti. I militari hanno deciso di entrare ma, all’improvviso, da un terrazzo del primo piano si sono accorti che il ladro si era lanciato a terra e stava provando a scappare in direzione dell’uscita.

Inseguito, è stato subito raggiunto e bloccato. Subito dopo i carabinieri sono entrare per cercare un complice e soprattutto per verificare cosa fosse accaduto nei locali. Tutto era stato messo a soqquadro, con oggetti in terra e rotti, armadietti completamente aperti e messi sotto sopra e porte di accesso ai locali forzate e aperte. Al termine della ricerca del complice, che nelle concitate fasi dell’arresto è fuggito, la pattuglia ha condotto il 42enne in caserma e lo ha arrestato per tentato furto aggravato in concorso. I danni ammontano all’incirca a 10 mila euro