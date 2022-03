Due incidenti poco prima dell'alba. Auto ribaltata in via Mantova: un ferito grave. Ponte Italia, scontro tra auto e bici

Due incidenti poco rpima dell'alba e pochi minuti diistanza uno dall'altro.

All'altezza del Ponte Italia alle 5.34 le ambulanze sono state inviate per uno scontro tra un auto e una bici. Il ciclista, colpito e finito a terra, ha riportato traumi di media gravità.

Sono invece gravi le condizioni del conducente dell'auto che ha sbandato e si è ribaltata alle 5.40 in via Mantova, all'altezza di Vicopò. Per estrarre il ferito e mettere in sicurezza l'auto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.