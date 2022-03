Nicolò Paganini: e il genio scelse di abitare a Gaione

La recente pubblicazione del romanzo di Giovanna Strano sul «Cannone» di Nicolò Paganini, nel quale tra l’altro, viene evidenziato il rilevante legame del violinista per eccellenza con la città di Parma, si rivela come preziosa occasione per far ulteriormente luce nella complessa vicenda di quel rapporto iniziato nel 1795 quando il tredicenne Nicolò approdò a Parma per la prima volta, per concludersi almeno cronologicamente nel 1876 con la sua definitiva sepoltura alla Villetta. Un rapporto, quello tra Paganini e Parma, che in un certo senso ha per epicentro la ben nota villa omonima di Gaione, ma che non si esaurisce fra quelle pur sontuose mura; anzi, si ripresenta con sorprendenti colpi di scena lungo tutta la sua vita e, in modo ancor più incredibile e addirittura sconcertante, dopo la sua morte.



Eccoci allora a Gaione, villaggio che se ne sta quasi in sordina sulla riva destra del Baganza ormai alla fine del suo corso, se non fosse per le due storiche attrazioni che lo rendono noto a diversi cultori di musica ed arte e cioè la Villa appartenente al violinista che porta tuttora il suo nome, e la pieve genuinamente romanica che ebbe un ruolo peculiare dopo la sua morte. Ruolo in genere superficialmente e confusamente esplorato dai biografi che hanno prestato attenzione ai successi musicali e alle ricorrenti e spesso incresciose vicende amorose e giudiziarie del Sommo, piuttosto che alle vicissitudini cui Paganini era soggetto in vita e incredibilmente anche dopo la sua morte, come fu, appunto, la penosa vicenda delle sue provvisorie sepolture prima a Nizza, poi a Genova, quindi nella stessa chiesa di Gaione. Per comprendere il ruolo di Gaione nella biografia paganiniana, è necessario andare al 1795, quando il padre Antonio porta il tredicenne Nicolò a Parma per studiare violino col maestro Alessandro Rolla, primo violino e poi direttore del Reale Concerto del duca di Parma. Uditolo suonare e meravigliato della perfetta esecuzione, il maestro indirizzò subito il giovanissimo allievo dai colleghi Ferdinando Paer e Gaspare Ghiretti per perfezionarsi in composizione tanto che l’anno dopo si esibirà nelle residenze reali di Colorno e di Sala «dai cui sovrani – scriverà lo stesso Paganini nelle sue Memorie – fui munificamente regalato».



Tornerà a Parma nel 1811 (il 9 agosto) per esibirsi al teatro Ducale, poi ancora nel ’12, nel ’14 e nel ’16.

Il 30 aprile di quest’ultimo anno compone la «sonata Maria Luisa con variazione sulla quarta corda» in occasione dell’arrivo a Parma di Maria Luigia che, già al suo esordio come duchessa di Parma, ne può conoscere il talento. Non sarà che l’inizio della stima che la duchessa gli riserverà negli anni fino a chiamarlo, nel 1835, a far parte della Commissione artistica del Palazzo Ducale per poi nominarlo suo Direttore musicale. Il legame con Parma si consolida, così, con la decisione di acquistare nel 1833 la residenza di Gaione già di proprietà del conte Giuseppe Castellinard, con l’intento di trascorrervi giorni di riposo nelle pause dai suoi trionfi europei che già aveva conseguito ininterrottamente negli anni ’20. Lo testimonia l’iscrizione marmorea posta nell’atrio della villa in occasione del 150° anniversario della nascita che ne reca, peraltro, l’anno sbagliato (che è il 1782 e non il 1784): «Nella pace di questa villa – chiese tregua e ristoro – dai febbrili trionfi europei – il genovese – Nicolò Paganini – violinista sovrano - 1784-1840 – che parve miracolo e magia – alle attonite platee dei suoi tempi – che pare leggenda ai nostri – in memoriam – MCMXXXI». Non fu proprio così perché, a parte qualche brevissimo soggiorno e stante la sua conclamata iperattività anche in condizioni di salute assai problematiche, la villa gli causò più noie che diletti tanto che nel 1836, anche in conseguenza della sua rinuncia al ruolo di direttore musicale ducale, egli preferirà lasciare Gaione per tornarsene a Genova.



A Gaione, tuttavia, ritornerà, morto, nel 1845. L’archivio di questa parrocchia si rivela fonte preziosissima sia per le notizie riguardanti la discendenza del Maestro, riportate in uno «Status animarum» del 1862, sia per l’atto di morte del figlio Achille, spirato in villa nel 1895 e tuttora sepolto con moglie e figli nel cimitero di Vigatto. Ma la più sorprendente dell’archivio è la pagina 137 del Registro dei morti dell’anno 1853 interamente dedicata, in latino forbitissimo, al trasporto della salma di Paganini dalla chiesa al nuovo cimitero di Gaione, che qui traduciamo nelle parti di maggior interesse: «28 settembre 1853: l’illustrissimo signor cavaliere barone Nicolò Paganini morì il 27 maggio 1840 a Nizza marittima ed il suo corpo a cura e spese del figlio Ciro Achille, dalla predetta città trasportato in questa chiesa parrocchiale, dove rimase insepolto fino alla costruzione del nuovo cimitero, stamattina ebbe in questa chiesa solenni esequie, e terminate le preci propiziatorie, in ora notturna fu portato al cimitero. La sua morte fu luttuosa al figlio, fu triste per gli amici e non senza rimpianto anche per gli estranei e per chi non lo conobbe in vita. In fede, don Pettenati A.(ntonio) Arciprete».



La salma, in realtà, era già arrivata a Gaione il 3 maggio 1845 e tumulata segretamente in un loculo provvisorio nella vecchia sagrestia della pieve «in cornu Evangelii», già abbandonata per tale uso e ridotta ad eventuale camera mortuaria. In quel luogo, sventrato alla fine degli anni ’50 del Novecento per opere di allargamento, la salma di Paganini rimase, come detto, fino al 28 settembre 1853.

Perché tumulata segretamente? Morto Paganini a Nizza il 27 maggio 1840, il vescovo di quella città, monsignor Domenico Galvano, certamente prevenuto contro il Maestro a causa della torbida fama che l’aveva sempre accompagnato in vita, proibiva formalmente ogni sepoltura religiosa, anche perché Paganini era morto senza ricevere l’assoluzione, scagliando tuttavia contro di lui un’ingiusta quanto inconsistente accusa di empietà.

Accusa che, dopo alterne e sfibranti vicissitudini, termina il 4 marzo 1845 quando il vescovo di Parma Giovanni Neuschel accorda il permesso di traslazione nel territorio del Ducato parmense e della sepoltura a Gaione ma «senza pompa». Nel frattempo, annullata definitivamente la sentenza del vescovo di Nizza e ultimata la costruzione del cimitero di Gaione a spese del figlio Achille, si diede luogo a più conveniente sepoltura. Solo nel 1876, ottenuto alfine il permesso di seppellimento in luogo consacrato, per volontà del figlio Achille, la salma di Paganini viene traslata alla Villetta di Parma nel tempietto neoclassico che ancor oggi ammiriamo, meta di musicisti e cultori da tutto il mondo.



Degna sepoltura, finalmente, per il Sommo Genio, anche se il 3 maggio 1836, in una infuocata lettera all’amico avvocato Germi per essere risultato estromesso dalla direzione musicale del Ducato, così si esprimeva: «Me ne vado per sempre da questa fottutissima città, piena di nobiltà ignorante ed imbecille; ed è un peccato che possiedano una sovrana tanto eccelsa e di buonissimo cuore; peccato però che manchi di memoria».

Gaione, in ogni caso, entrata nella Storia grazie a lui, va ancor fiera di aver annoverato Tanto compaesano, e Parma, scelta dal figlio Achille quale estrema dimora dell’illustre padre, è certamente onorata di custodirne le spoglie. Per tradurre tutta la vicenda in termini danteschi, Parma come Ravenna, con imperituro orgoglio.