Sdraiati in auto di notte con la musica a tutto volume. E quando arrivano i poliziotti li aggrediscono: coppia arrestata

La musica a tutto volume arrivava da un'auto in sosta. Ore 22.45, via Pezziol: quando i residenti non ne hanno potuto e hanno chiamato il 113.

All'arrivo della Volante era ancora possibile udire la musica. Alla vista dei poliziotti la donna seduta al volante - una parmigiana di 52 anni senza fissa dimora - ha abbassato il volume della radio ed è uscita dal veicolo. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, la donna si è rifiutato categoricamente, dicendo agli agenti di andarsene.

Informata del fatto che se non avesse mostrato i documenti sarebbe stata accompagnata in questura per essere identificata, la 52enne, con fare minaccioso, si è scagliata contro gli agenti. Il compagno della donna,- un italiano di 42 anni pregiudicato - è rimasto sdraiato sul sedile del passeggero senza mai intervenire.

Tenuto conto della situazione e dello stato di agitazione della donna un poliziotto si è avvicinato all'auto di servizio per richiedere l'intervento di un'altra pattuglia. Accortasi di quanto stava succedendo la 52enne ha iniziato ad urlare colpendo, spingendo e buttando per terra un poliziotto. Nonostante le resistenze, la donna è stata bloccata ma ha continuato a tentare di divincolarsi in tutti i modi, anche cercando di mordere gli agenti. A quel punto il compagno è sceso dall’auto e si è lanciato a sua volta contro gli uomini in divisa.

Sulla base di quanto accaduto i due sono stati condotti in Questura e sottoposti a fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica. Entrambi sono stati arrestati per il reato di Resistenza a pubblico ufficiale e trattenuti nelle celle di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida.