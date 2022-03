Padel, costumi e tanto cuore per combattere le malattie rare: l'evento al "Pro Parma" - Le foto (con Beppe Baresi)

Seconda edizione dell’evento organizzato da "Malattie Rare" e dal centro “Facciamo Centro” per celebrare il Rare Disease Day. Oggi al Pro Parma Sport Center si è svolta una giornata interamente dedicata alle famiglie, alle persone affette da malattie rare e alla collettività per parlare, conoscere e approfondire l'argomento. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Uniamo (Federazione Italiana delle Malattie Rare), ed è stato patrocinato dal comitato Italiano Paralimpico e dal Coni nel progetto NASC-CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali – Ente di promozione sportiva e sociale); un progetto ministeriale del Dipartimento per lo Sport (Nuove Abitudini Sportive contro la Sedentarietà dopo il Covid). Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, quest’anno ha avuto un testimonial d'eccezione: il campione dell'Inter “Beppe” Baresi. Baresi si è messo in gioco nelle varie attività, tra cui il padel.