Addio a Ferrari il signore delle piscine

Ha fatto nuotare tanti parmigiani non in mari lontani o vicini, ma nella quiete e tra il verde dei loro giardini. Pietro Ferrari, noto imprenditore, titolare di una società per la costruzione di piscine di tutte le dimensioni, è deceduto nei giorni scorsi all’età di 83 anni.

Nato a San Pancrazio, il padre per anni gestì il caseificio di Valera mentre la madre era un’operaia dell’Althea. Iniziò giovanissimo a lavorare nel campo del commercio come rappresentante di dolciumi e lieviti fornendo tantissime pasticcerie e forni sia a Parma che in provincia. Alla morte del socio abbandonò il settore dolciario per occuparsi di tutt’altro genere di articoli. Decise di intraprendere la strada di venditore per conto dell’azienda «Piscine Castiglione» di Castiglione dello Stiviere distinguendosi per professionalità ed ottimi risultati ottenuti nella vendita di questi manufatti che, nei magici anni sessanta, iniziavano a spuntare sempre di più nei parchi e nei giardini di ville ed abitazioni.



Agli inizi degli anni settanta decise di mettersi in proprio fondando un’azienda tutta sua con sede, prima in borgo Giacomo Tommasini, quindi nella villa Nazzani Picedi, nota ai parmigiani come «Cà dal Vèsscov» nei pressi del Ponte Dattaro, in viale Partigiani d’Italia ed, infine, a Marore in via Madonnina Gigli dove Pietro fu saldamente alla guida della sua azienda fino a pochi giorni prima della morte.

Molto conosciuto nel proprio settore, persone garbata, gentile ma, soprattutto, dotata di straordinaria generosità e di spiccato altruismo, rammentava spesso e con piacere i suoi trascorsi del periodo di leva che svolse in artiglieria con il grado di sottufficiale. In gioventù praticò pesca subacquea come pure amava le escursioni in montagna in Val di Fiemme quando riusciva a ritagliarsi qualche giorno dal lavoro dedicandolo al tempo libero . Lavoratore instancabile, molto apprezzato dai colleghi e dai clienti, era sempre disponibile per fornire saggi consigli a chi si rivolgeva a lui sia che si fosse trattato di clienti o amici.

Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Costanza, che sposò nel 1969, ai figli Nicola, fotografo, ed Ilaria, vedova dell’indimenticato imprenditore Paolo Coppini, immaturamente scomparso nel 2016. Com’era pure l’adorato nonno di Anita e Mattia.

Lo.Sar.