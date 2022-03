(Forse) 1,3 milioni di euro da Rfi per sostituire gli ascensori e scale mobili in stazione. Sì alla via Emilia bis

Sì alla via Emilia bis. Il consiglio comunale con 24 sì, 2 no e 2 astensioni approva la mozione presentata da Davide Graziani (Effetto Parma) per chiedere al sindaco e alla giunta di attivarsi a favore della "progettazione e realizzazione di un asse viario ad est di Parma e parallelo alla via Emilia, prendendo ad esempio quanto già effettuato nella zona ovest del Comune". Nella stessa mozione il consigliere di maggioranza chiede anche di riqualificare l'asse storico.

Rfi potrebbe stanziare 1,3 milioni di euro per sostituire ascensori e scale mobili in stazione, spesso fuori uso. Lo ha anticipato l'assessore Michele Alinovi, rispondendo ad un'interrogazione di Sandro Maria Campanini (Pd) sui continui guasti degli impianti in stazione. Guasti che creano "Disagi e danni d'immagine".

Nel corso del consiglio, diversi interventi in ricordo dei professori Roberto Campari e Ugo Trombi.

Occhi puntati sui continui sversamenti nel canale Galasso. "Invito tutte le autorità a fare luce su questo fenomeno triste e dannoso" afferma Campanini (Pd), dopo l'ennesimo episodio dei giorni scorsi, riportato dalla Gazzetta.

Condanna dal capogruppo leghista, Emiliano Occhi all'aggressione ai danni di un taxista. "Violenza gratuita contro una persona che stava lavorando".