Stazione di Parma, l'Anmic: "Finalmente l'ascensore funziona!" - Video

"Tutti gli ascensori sono tornati a funzionare. Ora chiunque, anche chi ha difficoltà motorie o è in carrozzina, può in autonomia e senza difficoltà partire da Parma e arrivare nella nostra città": ad annunciarlo è Anmic Parma, che aveva di nuovo denunciato la situazione alcuni giorni fa.

"Grazie ai consiglieri comunali, ai consiglieri regionali e ai parlamentari che hanno portato nelle sedi di loro competenza il problema dell'inutilizzabilità di alcuni ascensori. Grazie soprattutto al vicesindaco Marco Bosi e all'assessore Michele Alinovi che hanno subito preso contatti con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) ottenendo una praticamente immediata riparazione.

Grazie a chi si è indignato: oggi sarà una sentinella in più sui problemi che riguardano noi persone con disabilità.

Ascensori e scale mobili della stazione di Parma hanno mostrato, negli anni, una certa fragilità. Speriamo che d'ora in poi sia dedicata la massima attenzione al loro corretto funzionamento.", conclude l'associazione.