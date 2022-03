Scappa all'alt, imbocca via Carducci in contromano e si schianta: era alla guida sotto l'effetto di alcol e droga

Inseguito dai carabinieri, la sua fuga (in contromano) si infrange su paletti, scooter e bici parcheggiate in via Carducci

E' nella notte scorsa che l’autoradio della Sezione Radiomobile lancia l’allarme per un’auto in fuga per le vie del centro. Un inseguimento iniziato in Via Mazzini, quando la pattuglia in servizio ha visto arrivare un’auto a tutta velocità da viale Arturo Toscanini in direzione di viale Mariotti. L’equipaggio, deciso a procedere ad un controllo, raggiunge il mezzo ed intima l’alt con i dispositivi luminosi e la paletta rifrangente. Ma a questo punto il conducente aumenta la velocità per sottrarsi al controllo proseguendo la corsa in viale Mariotti, svoltando in via Pigorini e imboccando contromano via Carducci. Ed è qui, all'altezza del civico 2, che la fuga finisce: contro dei paletti, una bicicletta ed uno scooter parcheggiati a lato.

Il 25enne alla guida, in stato di agitazione, è stato subito bloccato. Durante le fasi di identificazione i suoi comportamenti e gli occhi lucidi e arrossati hanno fatto sospettare l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Condotto per gli accertamenti sanitari all’Ospedale di Parma è risultato un tasso alcolemico di 2,55 g/l e positivo all’uso di sostanze stupefacenti. La perquisizione personale ha permesso di sequestrare pochi grammi di hashish. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato d’ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e segnalato alla Prefettura quale assuntore. Il mezzo è stato sequestrato.