Altre due spaccate con una rastrelliera da bici tra via Verdi e via Emilio Lepido

Una poco prima di mezzanotte, l'altra alle 2 e mezza. Una in via Verdi, l'altra in via Emilio Lepido. Ma, differenze di tempo e di luogo a parte, sono in realtà storie identiche: con due commercianti ora costretti a sostituire la divisa devastata e la rabbia di essere finiti nel mirino di questi ladri che sembrano vandali. Che per pochi spiccioli si lasciano dietro danni per migliaia di euro.

La prima spaccata è stata messa a segno alla caffetteria Verdi, a due passi dalla Pilotta, poco prima della mezzanotte.

A colpire un uomo dalla pelle olivastra che usando una rastrelliera per le bici staccata sotto i vicini portici ha provato a sfondare la porta a vetri del bar. Ma il titolare che era nel seminterrato è subito accorso e il ladro, vistosi scoperto, si è dato alla fuga a mani vuote.

Bottino invece di poche decine di euro, ma danni pesanti, nel locale «I love pesce» di via Emilio Lepido, a San Lazzaro.

Anche qui il ladro ha usato una rastrelliera per le bici con la quale ha sfondato la vetrata penentrando all'interno dell'esercizio dove ha arraffato il fondo cassa. Nell'entrare l'uomo si è anche ferito e sul pavimento sono rimaste le tracce di sangue mentre alcuni passanti hanno lanciato l'allarme raccontando di aver visto fuggire un uomo da solo con una giacca colorata.

lu.pe.