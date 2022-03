Crea il cambiamento!: una call per giovani artisti

Crea il cambiamento! è un premio voluto dalla rete Cibopertutti, rivolto a giovani artisti parmensi (18/35 anni) per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del cibo come diritto di tutti. Gli artisti dovranno realizzare opere che chiamino le persone a riflettere e ad agire il cambiamento, in forma collettiva o individuale e potranno presentarsi come singoli o come gruppi (informali o associazioni costituite dal 60% di under 35).

I linguaggi potranno essere visivi, performativi, musicali, comunicativi.

Per partecipare basta compilare il form online entro il 15 marzo sul sito di Kuminda, al link https://forms.gle/JnqqEN8nuxEkxowv8, seguiranno due incontri con la rete Cibopertutti per approfondire il tema. I progetti delle opere artistiche andranno presentati entro le ore 15 del 15 maggio, sempre sul sito di Kuminda.

Entro il 15 giugno saranno selezionati tre vincitori da una giuria composta da referenti della rete Cibopertutti, di enti culturali del territorio, organizzazioni di giovani e due artisti.

Tre i premi in palio: primo premio 1500 euro, secondo premio 1200 euro, terzo premio 900 euro. Il denaro servirà ai vincitori per realizzare il prodotto artistico secondo il progetto inviato. Le opere dovranno essere realizzate entro il 20 ottobre 2022.

La rete Cibopertutti è un’associazione di 23 realtà di Parma e provincia che si impegna a promuovere il diritto al cibo secondo il principio della sovranità alimentare.

Il progetto è promosso da rete Cibopertutti con il contributo di Fondazione Cariparma. Per saperne di più si può scrivere a info@kuminda.org. www.kuminda.org