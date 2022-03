“La Città che Cresce”: la chiamata ai giovani per nuove idee e nuovi progetti per Parma

Vista l’ottima risposta alla prima edizione che ha visto la partecipazione di 12 realtà giovanili e la premiazione dei progetti Parmnials presentato da Studio Miral, Mauro Diez Concari, Giulia Triani e Marco Valesi e Giovani in Circo-lo, dell’Associazione Circolarmente continua la collaborazione tra Fondazione Pizzarotti e Assessorato Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Parma con l'obiettivo di valorizzare la creatività giovanile e la promozione dell'impegno civico attraverso una nuova edizione del Bando "La città che cresce".



Una Open Call che offre a ragazzi e ragazze la possibilità di esprimere le loro idee e la loro visione, proponendo iniziative, progetti e proposte a loro dedicate, da realizzare nella Città che abitano.

L'iniziativa risponde al bisogno dei giovani di potersi confrontare e di contribuire in prima persona nel prendere decisioni nei diversi ambienti che si trovano a vivere: a scuola, nell'associazionismo, nel volontariato, nei gruppi sportivi, nei circoli culturali, nell'ambito dell'impegno civico.

L'intento è raccogliere proposte dai giovani per i giovani, stimolando in loro una cittadinanza attiva e una coesione sociale oggi più che mai necessarie.

L'obiettivo ultimo del progetto è inoltre quello di promuovere e consolidare i rapporti tra le comunità dei diversi quartieri cittadini, con particolare riguardo alle diverse componenti generazionali e culturali, rafforzando il significato di reciprocità e il valore di appartenenza per arrivare ad un più ampio processo di partecipazione alla vita collettiva.

Un'occasione quindi per i giovani di esprimere creativamente le proprie necessità, stimolandoli a far emergere e dare vita ai loro desideri, attraverso un senso di comunità responsabile.



Il bando prevede di erogare, nella seconda edizione 2022 - 2023, fino a euro 20.000.

La partecipazione potrà avvenire in forma singola o associata - gruppi informali, realtà del Terzo Settore, enti ed istituzioni culturali - a condizione che l'associazione o il gruppo informale proponente sia giovanile e con sede a Parma e provincia. Ogni partecipante potrà partecipare ad un unico progetto.

Durante il periodo di apertura del bando la Segreteria Organizzativa sarà a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e indicazioni tramite gli indirizzi email info@fondazionepizzarotti.it e giovani@comune.parma.it.

Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione è possibile scaricare il bando collegandosi al sito www.fondazionepizzarotti.it nella sezione progetti: La Città che Cresce vol.2 (fondazionepizzarotti.it) assieme al formulario che dovrà essere compilato, firmato e inviato a info@fondazionepizzarotti.it entro e non oltre le ore 13 del 31 marzo 2022.