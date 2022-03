In Steccata la preghiera per l'Ucraina, poi la fiaccolata verso piazza Duomo. Guarda chi c'era - Foto

Si è conclusa con una suggestiva fiaccolata per le vie del centro, terminata in piazza Duomo, la veglia di preghiera per la pace in Ucraina presieduta dal vescovo Enrico Solmi. La celebrazione si è aperta nella chiesa della Steccata davanti a numerosi fedeli che hanno raccolto l'invito pronunciato da Papa Francesco: "All'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno".