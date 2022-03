Cibus, Ferro (Ice): "A Parma 380 buyer da 42 Paesi. Non ci saranno espositori dalla Russia"

«Non ci sono espositori e non ci sarà incoming dalla Federazione Russa». Lo ha annunciato il presidente di Ice-Agenzia, Carlo Ferro, alla 21 edizione di Cibus, la fiera internazionale dell’alimentare italiano, che si terrà a Parma dal 3 al 6 maggio 2022, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare. Ferro ha sottolineato come lo scenario internazionale sia «dominato da inattese e drammatiche complessità geopolitiche» e «in questo quadro fare sistema è ancor più importante. ICE Agenzia sostiene la 21ma edizione di Cibus, appuntamento iconico del mondo agroalimentare italiano, con lo stanziamento di risorse più importante negli ultimi sei anni». «Per questa edizione - ha spiegato - i nostri uffici prevedono di portare a Parma 380 buyer specializzati e 10 giornalisti da 42 Paesi e faciliteranno la diffusione della piattaforma My Business Cibus. Queste azioni vogliono contribuire al successo di Fiere di Parma e degli espositori nel mitigare l’impatto del momento per le imprese esportatrici. Con l’auspicio, di cuore, che ben prima della data di apertura della fiera il mondo abbia ritrovato la pace». Ferro ha anche ricordato che «l'export del nostro Paese è ripartito nel 2021 e così l’agroalimentare italiano che ha registrato una crescita del +14.7% rispetto al 2019».

«L'agroalimentare può e potrà contribuire alla stabilità dei territori e all’inclusione delle persone. Su questo apriamo Cibus 2022». Lo ha detto Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma.

«Siamo e saremo la fiera più importante al mondo per il Made in Italy, per numero di espositori e per numero di visitatori e soprattutto per tipologia di esperienza che siamo in grado di fornire agli operatori professionali, dopo la pandemia, in questa situazione di difficoltà della crisi Ucraina», ha detto Cellie, sottolineando che «sempre più gli operatori internazionali non vengono Cibus per fare shopping, ma per approfondire i temi abilitanti del cibo che non è più così scontato». Quello di questa edizione, «sarà il Cibus in cui il cibo torna al centro, con le persone che lo fanno, con i territori che ne consentono la produzione e con gli imprenditori che sono l'elemento di differenziazione, che, abbiamo capito anche esso, ci consente di competere meglio sul piano internazionale. Durante la pandemia - ha ricordato - le nostre fabbriche non si sono mai fermate contrariamente a quanto avvenuto invece per alcuni nostri colleghi nel Nord Europa come anche dell’Est. Questo perchè abbiamo un differenziale antropologico: abbiamo ancora una classe di imprenditori che alla mattina si sveglia all’alba non delega, e questo potrebbe essere un limite, ma non molla. Questo tipo di differenziale è quello che ci darà ancora una volta la possibilità di scollinare a questo ennesimo incidente politico economico a livello globale. Ci troveremo - ha concluso - dopo la crisi Ucraina ancora più determinati nell’aumentare le nostre quote di mercato nel food&beverage a livello planetario».