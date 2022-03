Crisi Ucraina: dalla Questura tutte le informazioni per l'accoglienza degli sfollati

In relazione al massiccio afflusso di sfollati, provenienti dall'Ucraina, connesso alla crisi internazionale in atto, il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha elaborato d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Ministero della Salute, una brochure informativa rivolta ai cittadini ucraini e agli altri cittadini di Paesi terzi provenienti dall’Ucraina in arrivo in Italia.

La brochure offre notizie utili per consentire la regolare permanenza sul nostro territorio, sia dal punto di vista del soggiorno che di quello sanitario e logistico.

In particolare, sono stati resi noti i numeri regionali di emergenza Covid-19, le misure sanitarie da rispettare per far fronte alla pandemia, le autorità cui rivolgersi per fruire di una sistemazione logistica, gli Uffici presso i quali recarsi per regolarizzare la posizione sul territorio nazionale nonché i recapiti telefonici attivati per situazioni di difficoltà.

E’ tradotta in lingua inglese ed ucraina, ed è stata pubblicata a cura dell’Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici sul sito della Polizia di Stato e su quello di tutte le Questure.

Per rendere più immediata la fruibilità dell'opuscolo, nelle rispettive pagine web è disponibile anche un QR code appositamente generato per la consultazione on - line delle medesime informazioni, che ad ogni buon fine si allega anche in copia.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web della Questura di Parma all’indirizzo https://questure.poliziadistato.it/it/Parma o contattare i seguenti numeri telefonici 0521-219487 (Ufficio Immigrazione) o 0521-219566 (Ufficio Relazioni con il Pubblico).