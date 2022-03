In auto aveva l'hashish, a casa un etto di cocaina: arrestato un 22enne albanese

Ieri mattina in Via Zarotto, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, i militari della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt ad un’autovettura. Il conducente è immediatamente sceso dal mezzo ed ha consegnato i documenti di riconoscimento venendo identificato in un 22enne albanese residente a Parma. Lo stesso, sebbene dal controllo documenti non è emerso nulla mostrava preoccupazione e, l’atteggiamento ha indotto i militari ad effettuare un veloce controllo all’interno dell’abitacolo.

Aperta la portiera si è avvertito un forte odore di hashish, pertanto il 22enne è stato invitato a consegnare eventuale stupefacente ottenendo una risposta negativa. I militari hanno effettuato una ispezione ed all’interno del giubbotto sono stati trovati oltre 5 grammi di stupefacente. Mentre all’interno del bagagliaio è stata rinvenuta una mazza da baseball in legno, della quale l’interessato non ha saputo giustificare il possesso. La perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare oltre 1 etto di cocaina, ulteriori grammi di hashish, duemila euro nascosti all’interno di un maglione e tutto il necessario per il confezionamento in dosi. Al termine delle attività il 22enne è stato accompagnato al carcere di Via Burla in arrestato per detenzione ai fini di spaccio. E’ stato anche denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.