Anastasia e Sofia, volontarie Enpa e «madrine» del carico di solidarietà per gli amici a 4 zampe

Anastasia Tourova ha 34 anni, è nata a Mosca e a tre anni si è trasferita a Palermo con la famiglia. A Parma è arrivata qualche anno fa per iscriversi a medicina veterinaria e, in attesa di laurearsi, lavora come interprete. Sofia Antonova è nata a Kiev e ha vissuto lì fino agli otto anni, prima di trasferirsi a Parma con la mamma. Oggi ha 25 anni, è iscritta ad ingegneria civile e parla correttamente italiano, russo e ucraino. A farle diventare amiche è stato l’amore per gli animali, che le ha portate diventare volontarie dell’Enpa e a sostenere la raccolta di cibo e medicinali da destinare ai quattrozampe ucraini, fuggiti con i loro padroni dalle zone di guerra o ospitati in rifugi spesso allestiti in fretta e furia pur di dare loro una speranza.

L’appello di Enpa ha toccato i cuori dei parmigiani e, in soli cinque giorni, nella sede di via Buffolara sono state raccolte, sacchetto dopo sacchetto, ben due tonnellate di cibo per cani e gatti. Donazioni che partiranno questa mattina alla volta di Chelm, cittadina della Polonia in cui è stato allestito un centro per profughi.



«Grazie al titolare della Mondial Express, ditta per cui lavora un’altra nostra volontaria, abbiamo potuto caricare su uno dei tir che consegneranno gli aiuti per i profughi, anche cibo e materiali per animali senza limite di quantità – ha sottolineato la presidente di Enpa Parma Lella Gialdi -. Sapevamo già quanto le persone sanno essere generose anche verso gli animali, ma non ci saremmo mai aspettati un’adesione così massiccia. A tutti loro va il grazie di noi volontari». E in prima fila, ideali «madrine» della spedizione, ci sono naturalmente Sofia e Anastasia.



«Mi addolora vedere quello che sta succedendo – dice Anastasia -. Prima del Covid andavo ogni anno in Russia e non ho mai percepito tensione tra russi e ucraini, ora temo che tra loro, e soprattutto nelle giovani generazioni, si possa sviluppare un odio che oggi non c’è». Su un punto entrambe concordano: è una guerra della politica e non delle persone comuni.

«Anastasia, come tutti gli altri russi che conosco e che erano miei amici prima, restano amici anche ora e viviamo tutti la stessa preoccupazione – aggiunge Sofia -. Personalmente non prendo una posizione politica: che io stia da una parte o da un’altra non cambierebbe la situazione e i problemi attuali sono altri. In Ucraina vive tutto il resto della mia famiglia. Nei giorni scorsi mia cugina con i bambini è fuggita in Polonia, ospite di una conoscente, mentre mio zio, mio cugino e mio papà si trovano in una zona accerchiata e non possono muoversi, ma in ogni caso non potrebbero lasciare il Paese». E così anche un carico di cibo per cani e gatti diventa un potente messaggio di vicinanza e di solidarietà verso chi, pur costretto a scappare lontano da casa e a dividersi dagli affetti, non ha voluto abbandonare il suo amico a quattro zampe.