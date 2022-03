Un'altra spaccata col tombino in centro: stavolta tocca al bar Peter Pan

L'allarme collegato al telefono del titolare e alle forze dell'ordine è scattato alle 3.

Barriera Farini, bar Peter Pan: dove fino a poche prima si assisteva a un sabato di chiacchiere e brindisi tra amici, lo scenario è completamente diverso.

La porta che dà sul piazzaletto in frantumi, coi vetri dappertutto e il passaggio libero per andare in cerca di bottino. Come era accaduto per il bar di Pepèn, i soliti ignoti (o il solito) hanno utilizzato un tombino lanciato contro l'obbiettivo.

Sono subito partire le indagini da parte dei carabinieri per risalire all'identità degli autori della spaccata.