Ragazzo fermato vicino a una scuola: aveva coltellino e tirapugni. Sequestrato un taser a un automobilista

I controlli del weekend disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Parma hannon portato i militari nelle aree del centro cittadino e in quelle scolastiche.

In particolare, i carabinieri della Stazione Mobile hanno individuato nei pressi di una scuola un ragazzo che, alla vista dei militari, ha provato ad allontanarsi cambiando strada. Un comportamento che li ha insospettiti e che li ha portati a fermarlo per un controllo: aveva con sè un tirapugni e di un coltellino ed è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

I militari del Radiomobile, invece, hanno fermato in centro un’auto e perquisito il conducente: è stato trovato in possesso di un dissuasore elettrico del tipo “stun gun” il cui porto è vietato. Anche in questo caso, il ragazzo denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Differente, invece, è la storia di un altro italiano bloccato dopo che aveva provato a forzare un posto di controllo. In questo caso, per l'uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente avendo un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla norma.

Nel corso della notte, è stato anche arrestato un polacco destinatario di un’ordinanza di misura cautelare in carcere. Ricercato da alcuni giorni poiché già gravato di una misura di divieto di dimora nella provincia di Parma, è stato individuato in centro e arrestato.

Per altre 5 persone fermate all’interno del parco Ducale, invece, è scattata la segnalazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti: sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish o cocaina.