Due scuole evacuate: la Santa Maria Assunta di Corcagnano per una fuga di gas, la Corazza per un principio di incendio

Mattinata di grande lavoro oggi per i vigili del fuoco che sono stati chiamati in due scuole. A Corcagnano poco dopo le 9 vigili del fuoco e polizia sono intervenuti nella scuola dell'infanzia Santa Maria Assunta per la segnalazione di una fuga di gas nella scuola. L'edificio è stato fatto evacuare e solo dopo i controlli delle forze dell'ordine, che hanno verificato che si trattava di un falso allarme, i ragazzi hanno potuto riprendere le lezioni.

Più tardi, dopo mezzogiorno, un'altra chiamata ha allertato vigili del fuoco e polizia. Questa volta nella scuola Corazza di via Fratelli Bandiera si era sviluppato un principio di incendio in un bagno. Anche in questo caso la scuola è stata fatta evacuare. Le fiamme erano state spente dal personale della scuola e i vigili del fuoco hanno controllato la sicurezza dell'edificio.