Trentenne marocchino spacca la vetrina della tabaccheria di via Solferino e scappa in bici: fermato

Aveva appena rotto con un tombino la porta di una tabaccheria di via Solferino e poi pedalando si stava allontanando. Ma i carabinieri del Radiomobile che con i colleghi delle stazioni della città stavano monitorando le strade lo hanno arrestato.

È un trentenne marocchino con precedenti penali e senza fissa dimora il responsabile dell’ultima spaccata messa segno in città. Addosso aveva ancora i 200 euro appena presi dalla cassa e ora è in attesa di processo. I carabinieri non confermano ma è forte il sospetto che possa essere il responsabile di molti altri colpi analoghi messi a segno nelle scorse ore in diverse zone della città, tra via Farini e via San Leonardo. Tra questi, forse, anche il Peter Pan e molti altri esercizi commerciali.