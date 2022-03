Al Parco Ducale la camminata metabolica a calzini spaiati con Lollo

Volete camminare con Lollo a calzini spaiati? Dopo il grande successo che ha incoronato Lorenzo star dei social Parma ha voluto promuovere una camminata metabolica con lui, il suo papà e tutte le persone che vorranno provare la sensazione speciale di camminare con calzini diversi per ricordarsi che i passi ci portano lontano non importa come appaiono. "I calzini spaiati di Lollo" vi aspettano la prossima domenica, il 20 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 nel verde di primavera del parco Ducale di Parma per una camminata metabolica. Con le F-band tipiche di questa attività all'aria aperta, che alterna esercizi a corpo libera e camminata energica, e in cuffia la voce e la play list coinvolgente della trainer Monica Berni si snoderà all'interno del parco un allegro "serpentone" capitanato da Lorenzo e dal suo papà.

L'attività è adatta a tutte le età e tutto il ricavato sarà devoluto a tre associazioni benefiche: Associazione IL FARO 23, Coop. Soc IL CORTILE, Scuola Sant'Agostino di Salsomaggiore. Il costo per l'iscrizione è di 15 euro con maglietta in omaggio iscrizioni

La locandina dell'iniziativa